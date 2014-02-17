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مجلس كنائس مصر يحتفل بالعام الأول على إنشاؤه

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مجلس كنائس مصر يحتفل بالعام الأول على إنشاؤه مجلس كنائس مصر يحتفل بالعام الأول على إنشاؤه

البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية

يحتفل مجلس كنائس غدًا بمرور عام على تأسيسه، ويقيم احتفالية بذلك فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بالمركز الثقافى القبطى.

وقال القس بيشوى حلمى، أمين عام المجلس، أن إنشاء مجلس كنائس مصر كان أملًا يراود الكثيرين من المسيحيين على أرض وطننا مصر، وقد نوقش هذا الأمر فى اجتماعات عديدة بين قداسة البابا شنودة الثالث، ورؤساء وأعضاء الكنائس المصرية، وأعلن قداسته عن فكرة تأسيس مجلس لكنائس مصر فى اجتماعه الأسبوعى يوم الأربعاء 15 فبراير 2012، قبل نياحته بأسابيع قليلة.

كما أشار القس حلمى أن المجلس هو هيئة كنسية يعمل على خدمة الكنائس الأعضاء والوطن، وهو لا يعمل فى السياسة ولا يتدخل فيها، وأن الكنائس الأعضاء فى هذا المجلس كنائس مُستقلة فى ذاتها، وفى نظامها، وعقائدها، وهدف المجلس ،تعميق المحبة وحياة الشركة والتعاون بين الكنائس بكل مذاهبها فى مصر.

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