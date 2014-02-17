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وزير الطيران ينفي طلب أى دولة سحب رعاياها بعد حادث طابا

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وزير الطيران ينفي طلب أى دولة سحب رعاياها بعد حادث طابا وزير الطيران ينفي طلب أى دولة سحب رعاياها بعد حادث طابا

وزير الطيران المدنى اللواء عبد العزيز فاضل

نفى وزير الطيران المدنى المهندس عبد العزيز فاضل طلب أي دولة بإجلاء رعاياها من المدن السياحية، خاصة شرم الشيخ او الغردقة حتى الآن , مشيرًا إلي أن رحلات شركة “اكسبريس” إلى طابا متوقفة منذ فترة لانخفاض الحركة الجوية .

قال فاضل إن الحادث الإرهابى الذى يهدف لضرب السياحة بمصر لن تظهر نتائجه ، سوى بعد أيام وحتى الأن لم نتلقى أى طلبات لإلغاء حجوزات قادمة الى والمدن السياحية المصرية , وأضاف ان الحادث الإرهابى يؤكد ياس الإخوان المسلمين ، واستخدامهم الكارت الاخير بالاعتداء على السائحين ، بعد نجاح الجهات الأمنية فى القضاء على العديد من البؤر الاجرامية ، وانخفاض أعداد المتظاهرين إلى أقل درجة فى مسيرات الإخوان بالمحافظات المختلفة , مضيفًا أن الإرهاب من الممكن أن تتعرض له اى دولة فى العالم .

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