شاهدي أجمل وأسوأ الإطلالات في حفل"BAFTA 2014"

أقيم ليلة البارحة حفل توزيع جوائز "BAFTA" البريطانية لتكريم المتميزين في السينما والتلفزيون هذا العام، وكالعادة في كل حفل شاهدنا عدداً من الإطلالات الأنيقة وأخرى لم تكن موفقة، وقد جمعنا لك في هذا الموضوع صور الأجمل والأسوأ خلال الحفل لتكوني الحكم:

- حضرت المذيعة الشهيرة Oprah Winfrey هذا الحفل بفستان عودي جميل مناسب لعمرها وشكل جسمها من "Stella McCartney".

- اختارت الممثلة Uma Thurman فستاناً بسيطاً باللون الكحلي حمل توقيع "Versace"، وقد أكملت طلتها بعقد أنيق لتحصل على لوك ناعم وغير متكلف.

- عرفت الممثلة Amy Adams باختياراتها الناعمة والألوان الفاتحة التي ترتديها، ولكن يبدو أنها أرادت التغيير في هذا الحفل، إذ ارتدت فستاناً ناعماً باللون الأسود من Victoria Beckham، ونسقته مع طلاء أظافر بنفس اللون مع أحمر شفاه بارز، وكانت إطلالتها جميلة، لكنها بحاجة ماسة إلى بريق المجوهرات. هل توافقينا الرأي؟

- كانت النجمة Cate Blanchett إحدى النجمات المتألقات في هذا الحفل، وذلك ليس بسبب فستان "Alexander McQueen" الأسود الجميل الذي ارتدته، بل بسبب العقد البراق الرائع من "Chopard" الذي كان محط الأنظار في إطلالتها.

- كان اختيار الممثلة وعارضة الأزياء المتألقة Olga Kurylenko موفقاً بفستان أنيق من "Burberry".

- اعتمدت Naomie Harris إطلالة بسيطة وعادية بفستان وردي من "Gucci".

- أسوأ الإطلالات في حفل البارحة كانت Lilly Allen بفستانها الوردي ذي التصميم المتكرر والقديم مع إكسسوار الرأس المبالغ فيه.

- لم تعجبنا إطلالة Maggie Gyllenhaal بفستان من "Lanvin"، حيث كانت متكلفة ومبهرجة أكثر مما يجب.

- من أكبر المفاجآت في هذا الحفل حضور النجمة Angelina Jolie لدعم زوجها الممثل Brad Pitt، وقد اختارت لوكاً مشابهاً لما يرتديه، حيث ظهرت ببدلة سوداء مستوحاة من الملابس الرجالية من "Saint Laurent"، وليس هناك من يستطيع ارتداء هذه البدلة بشكل أجمل من Angelina Jolie.

- أجمل إطلالة كانت وبلا منازع للممثلة الصاعدة Lupita Nyongo التي كانت متألقة بفستان أخضر رائع من "Dior" نسقته مع حزام وأساور ذهبية.

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