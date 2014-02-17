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ضبط 588 قضية تموينية و85 طن مواد غذائية مدعمة قبل بيعها فى السوق السوداء بأسيوط‎

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ضبط 588 قضية تموينية و85 طن مواد غذائية مدعمة قبل بيعها فى السوق السوداء بأسيوط‎ ضبط 588 قضية تموينية و85 طن مواد غذائية مدعمة قبل بيعها فى السوق السوداء بأسيوط‎

اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط

امر اللواء ابراهيم حماد محافظ اسيوط بتكثيف الجهود الامنية لإحكام الرقابة على الجرائم التموينية وتحقيق الاستقرار ومحاربة كافة صور الاستغلال التجارى وحماية جمهور المستهلكين من ظاهرة الغش والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وضبط كل من يحاول المساس بأسعار السلع والحركة التجارية بالأسواق واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضدهم .
> واكد العقيد عصام ابوشقة مدير ادارة مباحث بأسيوط ان ضباط الادارة بالتعاون مع مديرية تموين اسيوط تمكنت من ضبط 588 قضية تموينية باجمالى مضبوطات 84 طن و 982 كيلو من المواد الغذائية خلال شهر قبل بيعها فى السوق السوداء .
> تنوعت تلك القضايا ما بين مخالفات انتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات و ناقص الوزن ومخالفات صحية وتصرف فى حصص تموينية دون وجه حق و 77طن سكر تموينى مدعم و 7 ونصف طن دقيق بلدى مدعم استخراج 82 % قبل بيعهم فى السوق السوداء بأسيوط .
> وأشار “ابوشقة ” الى ان ضباط المباحث تمكنوا من ضبط 47 الف و 138 قطعة ملابس وأجهزة رياضية وأحذية مستوردة غير خالصة الرسوم الجمركية وبدون اى مستندات او فواتير بمركز رياضى شهير بأسيوط بالإضافة الى ضبط 14نوع من السلع والمواد الغذائية منتهية الصلاحية ببعض محلات اسيوط .

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