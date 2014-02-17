مختطف الطائرة الإثيوبية مساعد قائدها وتمكن من السيطرة عليها فوق المجال السودانى

قال المتحدث باسم الشرطة السويسرية جان فليب برانت إن مختطف الطائرة المدنية التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية هو مساعد قائد الطائرة ويبلغ من العمر -31 عاما- وهو إثيوبي الجنسية, قد تمكن من السيطرة على قمرة القيادة فوق المجال الجوى السودانى, عقب توجه قائد الطائرة الى دورة المياة.

وأضاف: أنه تم إعلان تغيير خط سير الرحلة من أديس اباب إلي روما، وأن طائرات مقاتلة سويسرية أجبرت الطائرة الاثيوبية على الهبوط بمطار جنيف الدولى, بعد ان سجلت عدة نداءات من “مختطف” الطائرة بالحاجة الى طلب اللجوء السياسى لتعرضه الى مخاطر حياتية من قبل سلطات بلاده. أو على الأقل ضمان سلامته .

وتابع:تم بالفعل اعتقال المختطف، والذى لم يكن مسلحا, وكان يعتزم فور الهبوط الهرب عبر نافذة غرفة القيادة الى أرض المطار بحبل كان قد اعده للهروب, وتم إخضاعه للتحقيق من قبل سلطات الأمن السويسرية.

وأشارت سلطات الأمن السويسرية إلي انه تم إعادة فتح وتشغيل مطار جنيف السويسرى, بعد إغلاقة لعدة ساعات فى إطار الاحتياطات الأمنية.

وكانت مصادر بمطار جنيف الدولى قالت إن المطار شهد فجر اليوم هبوطا اضطراريا لطائرة إثيوبية مختطفة, والتى كانت قد أقلعت من أديس أبابا فى طريقها الى روما, وعلى متنها 138 مسافرا إيطاليا.

أ ش أ