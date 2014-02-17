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الصحة : 4 وفيات و16 مصابًا حصيلة تفجير الأتوبيس السياحي في طابا

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الصحة : 4 وفيات و16 مصابًا حصيلة تفجير الأتوبيس السياحي في طابا الصحة : 4 وفيات و16 مصابًا حصيلة تفجير الأتوبيس السياحي في طابا

تفجير اتوبيس طابا

أصدرت وزارة الصحة بيانًا بشأن متابعة التفجير الإرهابي في طابا أشرات فيه إلى  أن إجمالي عدد المصابين : ١٦ مصاب بإصابات مختلفة تحت العلاج والملاحظة منهم ١٣ كوريين ٣ ومصريين بمستشفى شرم الشيخ الدولي، وإجمالي الوفيات في مستشفيات وزارة الصحة، ٤ حالات وفاة مؤكدة منهم ٣ مواطنين كوريين ومصري واحد، مشرحة مستشفى شرم الشيخ الدولي ” .

ووصلت الدكتورة مها الرَّبَّاط وزيرة الصحة والسكان إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي صباح اليوم وقامت بالمرور على جميع المصابين والاطمئنان على حالتهم وتوفير العناية الطبية اللازمة لهم، والتقت نائب السفير الكوري لدى القاهرة وهشام زعزوع وزير السياحة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وتم الاتفاق على كافة الاجراءات اللازمة لسفر المصابين وذويهم إلى بلادهم بعد انتهاء علاجهم وكذلك سفر الضحايا.

وأصدرت الوزيرة تعليماتها باستمرار رفع درجة الاستعداد بكافة مستشفيات جنوب سيناء وكذلك مرفق وهيئة الاسعاف، تتمركز سيارات الإسعاف المجهزة في مستشفى شرم الشيخ الدولي لنقل وتحويل الحالات وقتما يتقرر، كما تم استدعاء جميع الاطقم الطبية ودعم جميع المستشفيات المتعاملة مع المصابين بالأطباء والتمريض، والتأكيد على توافر مخزون الدم والمستلزمات الطبية والأدوية اللازمة للتعامل مع الإصابات.

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