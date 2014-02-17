البلتاجي: فيديوهات قضية قليوب فضيحة للنيابة والقاضي يرد: انت متهم بالتحريض

وصف القيادي الإخواني محمد البلتاجي، الفيديوهات المقدمة من قبل النيابة العامة و التي تم عرضها اليوم بالمحكمة، بأنها بمثابة فضيحة للنيابة العامة، حيث أنها لا تمت لحداث قليوب بصلة، مما دفع رئيس المحكمة للرد عليه بأنه متهم بالتحريض من خلال تصريحاته وليس بالإشتراك في أحداث قليوب.

و شكك أحد المتهمين في أنه من الممكن تغيير السيديهات، فأكد رئيس المحكمة أنه قام بالتوقيع عليها بنفسه، فطالب المتهمون باستلام المحامين نسخة من تلك الفيديوهات.

حيث عرضت المحكمة عدة فيديوهات لمحمد البلتاجي برابعة العدوية، وذلك أثناء وصفه أن ما حدث في مصر بالإنقلاب العسكري، و يدعو الشعب للصمود.