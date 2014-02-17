اليوم.. لجان المقابلات الشخصية لـ10آلاف متقدم للعمل بالطب الشرعى

بدأت مصلحة الطب الشرعى، صباح اليوم الاثنين، لجان مقابلات شخصية الذى يبلغ عددها 4 لجان والمشكلة من وزارة العدل والطب الشرعى، على أن يترأس كل لجنة مستشار فنى من مكتب مساعد الوزير، وطبيبان شرعيان، بالمصلحة الطب الشرعى.

وبلغ عدد المتقدمين للوظائف 10 آلاف شخص للعمل بمصلحة الطب الشرعى، من أطباء، ومهندسين، وإداريين ومعاونين، وأمناء مخازن، وعاملين، وذلك بعد إعلان الوزارة فى أول نوفمبر الماضى بالجرائد الرسمية، احتياج المصلحة لأطباء، ومهندسين لسد العجز.

وأكد المصدر الطبى لـ"اليوم السابع" بأن الأولوية تكون للحائزين على أعلى الدرجات فى المقابلة، والأعلى تقديرا فى المؤهل، وحسب الترتيب النهائى فى كشوف الناجحين، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن النتائج النهائية بعد إجراء المقابلات الشخصية بشهر أو شهر ونصف.

يذكر أن، وزارة العدل كانت أعلنت فى أول نوفمبر المقبل، منشورا لطلب تعيين 32 طبيبا جديدا بمصلحة الطب الشرعى، وإداريين، ومعاونى خدمات، و3 مهندسين، و14 أمين مخزن، و32 عاملا، فى جريدتين يوميتين حكوميتين، لسد العجز الكبير فى أعداد الأطباء الشرعيين.

>