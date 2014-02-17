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تقرير رسمى: تعاقد 47 ألف مزارع قمح على توريد محصولهم للحكومة

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تقرير رسمى: تعاقد 47 ألف مزارع قمح على توريد محصولهم للحكومة تقرير رسمى: تعاقد 47 ألف مزارع قمح على توريد محصولهم للحكومة

كشف تقرير رسمى صادر عن 29 مديرية زراعية، تلقاه الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة، عن ارتفاع تعاقد نحو 47 ألف مزارع قمح على مستوى الجمهورية كمرحلة أولى على توريد محصولهم للحكومة وفقا للسعر المعلن والبالغ نحو 420 جنيها للإردب بزيادة عن السعر العالمى 40 جنيها.

وسيتم استلام المحصول من المزارعين وفقا للضوابط المعلنة من قبل التى شملت تحديد سعر شراء القمح لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، وفقا للقرار الوزارى المشترك لوزراء الزراعة والتموين والتجارة الداخلية بـ 410 جنيهات للإردب زنة 150 كجم درجة نظافة 22.5 قيراط.

و415 جنيها للإردب زنة 150 كجم نظافة 23 قيراط، و420 جنيها للإردب زنة 150 كجم درجة نظافة 23.5 قيراط، وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محليا على أن تكون خالية من الإصابات الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط.

وأكد أبو حديد، أن "الزراعة التعاقدية" تمثل الأمل الوحيد حاليا للتوسع فى زراعة القمح للحد من الاستيراد وتحفيز المزارعين ومنحهم مستلزمات الإنتاج الزراعى، على أن تخصم قيمتها عند توريد المحصول فى يونيو المقبل، مضيفا أن الموسم المقبل 2014-2015 سيشهد التوسع فى الزراعة التعاقدية للقمح، حيث سيمنح المنضمون إليها من المزارعين الأسمدة المدعمة وخدمة إرشادية كاملة لضمان تحقيق أفضل إنتاجية من المحصول.
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مصر 365

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