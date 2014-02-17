مدير مستشفى بولاق الدكرور: ملتزمون بقرار النقابة بالمشاركة فى الإضراب

قال الدكتور محمد مجدى مدير مستشفى بولاق الدكرور، اليوم الاثنين، إن المستشفى ملتزمة بقرار الجمعية العمومية لنقابة الأطباء، مؤكداً أن الغرض منه تطبيق كادر الأطباء، كما أضاف أن الأطباء الشباب هم الأكثر احتياجا للكادر الطبى نظرا لمسئولياتهم الكثيرة.

وأوضح مجدى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الإضراب جزئى بالعيادات الخارجية فقط، أما الأقسام الأخرى مثل الطوارئ والعناية المركزة وحديثى الولادة والاستقبال تعمل ولا يوجد بها إضراب، والأطباء يقدمون كل المطلوب للمرضى دون أى تقصير.

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