نقيب التمريض: صرف حوافز قانون المهن الطبية بأثر رجعى مارس المقبل

أكدت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، أنه سيتم صرف الحوافز المقررة بقانون تنظيم المهن الطبية والمعروف إعلامياً بقانون الحوافز مع راتب شهر مارس المقبل بأثر رجعى، على أن يشمل حوافز شهرى يناير وفبراير الماضيين.

وقالت نقيب التمريض فى تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إن النقابة لا يمكن أن تشارك فى الإضراب، حتى لا يضار المرضى، وللحيلولة دون كسب عداء الفئات الفقيرة التى تعتمد على الخدمات العلاجية بشكل أساسى داخل المراكز والمستشفيات الطبية.

وأضافت، أن أكثر من 40% من الخدمات الطبية تُقدم داخل مستشفيات وزارة الصحة، مطالبة بزيادة موازنة الصحة لتطوير المنظومة الطبية للحيلولة دون إثارة الفتن والقلاقل بين العاملين فى وزارة الصحة، خاصة مع وجود بعض العناصر المغرضة التى تتحين الفرص.

وأكدت نقيب التمريض، أن النقابة لن تشارك فى إضراب الأطباء للضغط على الحكومة لزيادة الحوافز وتابعت: إنه لا يمكن لهيئات التمريض، أن تفاوض الحكومة ممثلة فى وزارتى الصحة والمالية على حساب صحة المريض، وأن موقف التمريض رافض لدعوات الإضراب داخل المستشفيات خاصة فى المرحلة الحرجة والدقيقة التى تمر بها البلاد حالياً.

وأشارت نقيب التمريض، إلى أن النقابة حريصة على صحة المريض، وتدعم عدم توقف عجلة الإنتاج داخل مؤسسات الدولة بما فيها قطاع الصحة، لكن النقابة تبحث عن حقوق أعضائها ومستمرة فى تحقيقها، وأن صرف الحوافز المقرر بالقانون البديل ليس كل أمانى إصلاح منظومة الخدمات والأجور داخل وزارة الصحة، وإنما هى خطوة على الطريق.

واستطردت نقيب التمريض، أن التمريض لم يحصل على حقوقه المهنية والمادية إلا بعد الثورة، ودعت أعضاء الجمعية العمومية إلى الالتزام بمواقع عملهم الصباحية والمسائية لخدمة المرضى، خاصة أن الممرضات يؤدون 60% من الخدمات المقدمة للمرضى على مدار الساعة داخل المستشفيات.

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