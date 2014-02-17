صحيفة: شيكابالا أظهر قدراته مع لشبونة قبل الإصابة العنيفة

أشادت الصحف البرتغالية يوم الأثنين بقدرات محمود عبد الرازق "شيكابالا" جناح سبورتنج لشبونة بأداء اللاعب الأعسر خلال مواجهة تونديلا بدوري الدرجة الثانية.

ويبدأ شيكابالا استعادة لياقة المباريات، من خلال أول ظهور رسمي له مع لشبونة "ب" في الدرجة الثانية تمهيدا لضمه للفريق الأول.

وأشارت صحف (ريكورد) و(أوجوجو) الشهيرتين في البرتغال إلى أن شيكابالا خلال 28 دقيقة لعبها قبل إصابته قدم أداء قوي في موقعه المفضل على الطرف الأيمن.

وامتدحت التقارير قدم شيكابالا اليسرى، وخاصة في تمريراته.

وتسبب شيكابالا في حصول لشبونة على ركلة جزاء ولكن زميله أهدرها في المباراة التي انتهت بخسارة فريقه 1-0.

ووصفت التقارير أن شيكابالا أثناء مراوغته للاعب تونديلا، تدخل عليه اللاعب بشكل عنيف على قدمه اليسرى، مما أدى لسقوط الجناح المصري على الأرض متألما بشدة.

وخرج شيكابالا في الدقيقة 28، ولكن قبل خروجه أظهر قدراته التي ستكون إضافة للفريق الأول للشبونة بحسب التقارير.

ولم يتضح حتى اللحظة حجم إصابة شيكابالا ومدة غيابه عن الفريق، إذ يخضع للفحص الطبي يوم الأثنين لتشخيص الحالة.