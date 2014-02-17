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تقارير - أرسنال يخصص 50 مليون إسترليني من أجل بوجبا

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تقارير - أرسنال يخصص 50 مليون إسترليني من أجل بوجبا تقارير - أرسنال يخصص 50 مليون إسترليني من أجل بوجبا

لندن / أ ش أ / كشفت تقارير صحفية بريطانية عن أن نادي أرسنال يعتزم تقديم عرض ضخم للحصول على توقيع بول بوجبا نجم نادي يوفنتوس الصيف القادم.

وكان اللاعب الفرنسي الدولي الذي يبلغ من العمر 20 عاما قد نجح في الفترة الأخيرة فى جذب اهتمام العديد من الأندية الاوروبية الكبيرة ومن بينها أيضا باريس سان جيرمان وبرشلونة وبايرن ميونيخ وتشيلسي وحتى ناديه السابق مانشستر يونايتد.

وذكرت التقارير أن إدارة المدفعجية تخصص حاليا نحو 150 مليون جنيه استرليني للصفقات التي ستبرمها لتدعيم الفريق بعدد من اللاعبين المميزين خلال الانتقالات الصيفية وأنها ربما تكون مستعدة لتخصيص جانب كبير يصل الى ثلث قيمة هذا المبلغ لاقناع بوجبا بالانتقال الى استاد الامارات.

وشارك بوجبا مع اليوفي في 23 مباراة بالدورى خلال الموسم الحالى احرز خلالها ستة أهداف.

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