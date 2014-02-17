فان دير فارت يغيب عن هامبورج أمام دورتموند وبريمن

هامبورج /أ ش أ/ تأكد يوم الاثنين غياب رافائيل فان دير فارت قائد نادى هامبورج الالمانى ثلاثة اسابيع بعد اصابته بتمزق فى اربطة الكاحل.

كان الهولندي الدولي قد خرج على محفة في الدقيقة 52 من لقاء فريقه أمام آينتراخت براونشفيج السبت الذى انتهى بهزيمة هامبورج 2/4.

وأكد نادى هامبورج فى بيان على موقعه الرسمى ان اللاعب /31 عاما/ تعرض لتمزق اربطة الكاحل الايمن خلال اللقاء.

ويغيب فان دير فارت عن لقاءات فريقه فى البوندزليجا أمام بروسيا دورتموند وفيردر بريمن وأينتراخت فرانكفورت.

يذكر أن هامبروج يحتل حاليا المركز قبل الأخير فى ترتيب أندية الدوري الألماني.