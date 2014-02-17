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مدرب روما غاضب من الانتقادات

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مدرب روما غاضب من الانتقادات مدرب روما غاضب من الانتقادات

روما / أ ش أ / رغم ان نادى روما واصل مطاردته لليوفنتوس متصدر الدورى الايطالى حيث انه فاز بثلاثية نظيفة الاحد على سامبدوريا، الا ان رودى جارسيا مدرب ذئاب العاصمة اعرب عن غضبه من الانتقادات الحادة التى وجهتها له وسائل الاعلام فى اعقاب خروج الفريق من كأس ايطاليا بعد هزيمته امام نابولى فى الاسبوع الماضى.

وقال جارسيا فى تصريحات ادلى بها عقب المباراة: "بعد الهزيمة فى الكأس، تم التعامل مع فريقى بقدر كبير من عدم الاحترام وهو الامر الذى رد عليه اللاعبون بقوة امام سامبدوريا".

واضاف المدرب الفرنسى قائلا فى تصريحاته التى ادلى بها لقناة سكاى سبورت ايطاليا "اننا الان فى وضع جيد تماما حيث اننا متقدمون على نابولى بفارق اربع نقاط ويفصلنا عن اليوفى تسع نقاط غير انه ماتزال لنا مباراة متبقية وهو الامر الذى يعنى اننا اقوياء للغاية وانه يجب على الجميع الان ان يحترمنا ويدرك قوتنا ويعترف بها".

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فيديو اليوم السابع