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مدرب إنتر: أشبه مورينيو

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مدرب إنتر: أشبه مورينيو مدرب إنتر: أشبه مورينيو

ميلانو /أ ش أ/ أكد والتر ماتزاري المدير الفني لنادي انتر ميلان الايطالي، أنه يعتقد أنه توجد أوجه تشابه بينه وبين البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي تشيلسي بسبب إيمانهما بنفس القيم الكروية.

وكان المدرب الايطالي قد التقى بالمدرب البرتغالي خلال لقاء ودي جمع بين النيراتزورى والبلوز قبل بداية الموسم فى الولايات المتحدة وفى هذه المواجهة اكتشف وجود أوجه تشابه فيما ينهما.

وقال ماتزاري لـ"سبورت 360": "أنا سعيد لأنني تمكنت من تقديم نفسي لمورينيو بعد لقاء الفريقين في الولايات المتحدة ، أنا قريب من مورينيو بخلاف الجوانب التكتيكية".

وأضاف "كلانا يقاتل من أجل أن يفعل كل ما في وسعه لكى نحقق الفائدة لنادينا بأقصى قدر ممكن وهذا ما يوحدنا، كل مدرب فنان وأنا اعتقد أنني أشبهه في رؤيتنا للأمور".

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