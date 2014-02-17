صحف البرتغال: القاضية لشيكابالا .. ولعنة القميص رقم ' 7 '

اهتمت صحافة البرتغال بإصابة نجم الزمالك السابق محمود عبد الرازق "شيكابالا" جناح سبورتنج لشبونة مع فريق الرديف أمام تونديلا يوم الأحد.

وتعرض شيكابالا للإصابة قبل مرور نصف ساعة بعد تدخل عنيف من لاعب تونديلا، في الوقت الذي ظهر فيه الفهد الأسمر بمستوى مميز بحسب التقارير البرتغالية وتسبب في ركلة جزاء.

وأبرزت عناوين المجلات البرتغالية الشهيرة على صدر الغلاف اهتماما خاصا بشيكابالا.

فقد ذكرت صحيفة (أو جوجو) في عنوان المجلة (القاضية لشيكابالا بعد 29 دقيقة)، في إشارة لإصابة اللاعب الذي خرج متأثرا بإصابته.

أما صحيفة (ريكورد) الشهيرة كان عنوانها (انطلاقة زائفة لشيكابلا .. لعنة القميص رقم 7).

ويرتدي شيكابالا القميص رقم 7 الذي ارتداه عظماء سبورتنج لشبونة لويس فيجو في بدايته، ثم كريستيانو رونالدو الذي اعتاد ارتداء رقم 28 ثم 7 قبل الانضمام لمانشستر يونايتد.

وتضمن المعنى أن القميص رقم 7 ارتداه عظماء سبورتنج لشبونة فيجو رونالدو.