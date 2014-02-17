جنايات شبرا تبدأ في محاكمة 48 متهمًا بينهم 12 إخوانيًا

بدأت محكمة جنايات شبرا الخيمة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، منذ قليل، محاكمة 48 متهمين، من بينهم 12 من قيادات الإخوان، و أمر رئيس المحكمة بنزع الكلابشات فور بدء الجلسة.

وفور بدء الجلسة، أكد محمد الدماطي رئيس هيئة الدفاع أن الأمن المعني بتأمين معهد أمناء الشرطة منع أهالي المتهمين من الدخول للمحكمة، فأعطى رئيس المحكمة تعليماته لأمن القاعة بالسماح بدخولهم قائلا “انا اديت أوامر بدخول الأهالي”.

و كان المستشار محمد عبد الشافي، المحامي العام لنيابات جنوب القليوبية، قد أحال 12 من قيادات الإخوان من بينهم بديع، والبلتاجي، لمحكمة الجنايات، لاتهامهم بالتحريض على أحداث العنف وقطع الطريق الزراعي السريع بمدينة قليوب بمحافظة القليوبية.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم “الانضمام لجماعة إرهابية تدعو لنشر العنف ضد مؤسسات الدولة، وتعطيل حركة المرور، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة نارية وبنادق آلية وذخائر، وحيازتهم أدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وترويع الآمنين وتكدير السلم العام، وقطع الطريق الزراعي السريع لإصابة حركة المرور بالقاهرة الكبرى بالشلل التام”.