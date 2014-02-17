محافظة بورسعيد تمهل أصحاب الإشغالات أسبوعين لإزالتها وتوفيق أوضاعهم

في اطار اعادة الانضباط للشارع البورسعيدي تناشد محافظة بورسعيد الاخوة اصحاب الاشغالات المتواجدين في كافة الشوارع لتوفيق اوضاعهم وازالة الاشغالات في نهر الشارع وعلي الارصفة والالتزام بالتراخيص القانونية الصادرة لهم من الاحياء ودلك خلال المدة الزمنية اعتبارا من يوم 16/2/2014 وحتي 1/3/2014حيث سيتم تطبيق القانون علي كافة المخالفات اعتبارا من يوم الاحد الموافق 2/3/2014 .

> و قال مصدر بمحافظة بورسعيد أن محافظ بورؤسعيد طالب رؤساء الاحياء بتطبيق القانون بعد المهلة المقررة.