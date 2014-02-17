الجيش العراقي يقصف رتلا مسلحا لتنظيم “داعش” وحرق 20 سيارة كانت متوجهة إلى سوريا

أعلنت قيادة عمليات الجزيرة والبادية اليوم الاثنين، أن طيران الجيش قصف رتلا مسلحا لتنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية في العراق والشام ” داعش ” وتم إحراق 20 سيارة تابعة للتنظيم كانت متوجهة الى سوريا .

وقال مصدر أمني في قيادة عمليات الجزيرة والبادية ،إن طيران الجيش دمر رتلا تابعا لداعش مؤلف من 20 سيارة محملة بالاسلحة كانت في طريقها للهروب باتجاه سوريا، وذلك بضربة جوية قرب قضاء القائم غرب محافظة الانبار.

وأضاف ، أن الضربة الجوية أسفرت عن احراق السيارات وقتل من فيها من عناصر داعش، مشيرا الى أن القوات فتحت تحقيقا في الحادث .

يذكر أن محافظة الأنبار، تشهد منذ فترة عملية عسكرية واسعة النطاق، تشارك فيها قطعات عسكرية ومروحيات قتالية إلى جانب مسلحين من العشائر، لملاحقة عناصرتنظيم “داعش”.

أ ش أ