إضراب جزئي للعاملين بهيئة الأوقاف بالغربية للمطالبة بصرف حوافزهم

نظم عدد من العاملين بهيئة الأوقاف المصرية بالغربية إضراباً جزئياً عن العمل, واعتصموا داخل مقر الهيئة فى ميدان الساعة بمدينة طنطا، للمطالبة بصرف الحوافز والمكافآت التى تم خصمها من رواتبهم.

> وأكد المعتصمون أن هناك مكافآت يتم صرفها لأشخاص بعينهم قد تصل إلى 20 ألف جنيه, فى الوقت الذى تم فيه خصم الإضافى للعاملين.

> وهدد المعتصمون بالتصعيد والإضراب الكلى وغلق المكاتب، فى حالة عدم تحقيق مطالبهم, محذرين من العواقب التى تحمل الهيئة خسارة مادية قد تصل لآلاف الجنيهات من جراء الإضراب.