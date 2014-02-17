الصحة تعلن إطلاق الخطة القومية لخفض معدلات وفيات الأمهات والأطفال

أعلنت وزارة الصحة والسكان إطلاق الخطة القومية للإسراع في وتيرة خفض معدلات وفيات الأطفال والأمهات وجدير بالذكر أن إطلاق هذا المخطط جاء لعدة اعتبارات أهمها اقتراب الموعد المحدد لبلوغ أهداف الألفية الإنمائية بنهاية 2015 وخصوصا الهدفين الرابع (خفض وفيات الأطفال دون الخامسة بنسبة 66٪)، والهدف الخامس (خفض وفيات الأمهات بنسبة 75٪ عما كانت عليه عام 1992).

وحققت مصر الهدف الرابع منذ 7 سنوات حيث وصل معدل وفيات الأطفال دون الخامسة إلى 28 لكل 1000 مولود حي أي بنسبة انخفاض 73 ٪ وهي تفوق النسبة المستهدفة، ومصر في طريقها لتحقيق خفض معدل وفيات الأمهات والذي كان 174 عام 1992 ليصل المعدل إلى 50 حالة وفاة لكل 100,000 مولود حي عام 2012 أي بنسبة انخفاض مقدارها 71.3٪.

تبنت وزارة الصحة والسكان في تنفيذ هذه الخطة الصحية ضمان التكامل والتنسيق الكامل بين القطاعات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة .

تم وضع هذه الخطة أخذا بعين الاعتبار الإعلان المنبثق عن الاجتماع رفيع المستوى الذي نظم بدبي خلال شهر يناير 2013 تحت شعار”إنقاذ حياة الأمهات والأطفال.. معا لمواجهة التحدي وتسريع وتيرة التقدم نحو بلوغ الهدفين 4 و5 من أهداف الألفية في إقليم شرق المتوسط”. مع التزام الحكومة بالعمل نحو تحقيق اهداف الالفية وتسريع الوصول اليها بالتعاون والشراكة بين وزارة الصحة والسكان وشركاء التنمية الصحية وقد ساهمت منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان في وضع الخطة وتمويلها لبعض الأنشطة الواردة في الخطة.

وجدير بالذكر أنه قد تم الإشادة بتجربة مصر الناجحة في خفض معدل وفيات الأطفال دون الخامسة بالمؤتمر الذي عقد في واشنطن العاصمة بالولايات المتحدة الأمريكية تحت عنوان (تجديد الوعد للحفاظ على حياة الطفل) في يونيو 2012 وكذلك في اجتماع اللجنة الإقليمية لمنطقة شرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية رقم 60 بسلطنة عمان في أكتوبر عام 2013 .

وقالت مها الرباط وزيرة الصحة والسكان إن وزارة الصحة والسكان لا تألو جهدا في العمل علي تعزيز المكاسب والانجازات للنهوض بصحة وتنمية المواطن المصري خاصة الفئات الأكثر عرضه للمراضة والوفاة كالأمهات والأطفال مع تقليص الفوارق بين الخدمات بالمناطق الحضرية والقروية .