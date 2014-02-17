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صرف الحد الادنى بأثر رجعى لديوان المنوفية بعد رد “المالية”

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عقد اللواء أسامة فرج سكرتير عام محافظة المنوفية الاجتماع الاول للجنة المشكلة لدراسة احتياجات ومطالب الموظفين بالديوان العام ورفعها للمحافظ للبت فيها .

أكد السكرتير العام أنه تم إرسال فاكس لوزير المالية لتوضيح امكانية صرف الحد الادنى للاجور وفي انتظار الرد وسيتم الاسراع في صرف الحد الادني لشهري يناير وفبراير بأثر رجعي وفي حالة رد وزارة المالية سيتم صرف الفروق المالية بأثر رجعي .

أكد السكرتير العام أن الاجتماع سيعقد بشكل شهري وتم تحديد الاثنين الثاني من كل شهر كموعد للاجتماع الدوري للجنة وتختص اللجنة بمناقشة ميزانية وأرباح المشاريع والمكافات التي يتم توزيعها وبحث كيفية توزيع الموظفين علي الادارات وفقا لكفائتهم

جاء تشكيل اللجنة بعد إحتجاجات العاملين بالديوان على عدم تطبيق الحد الادنى للاجور عليهم واستجابة الدكتور أحمد فوزي محافظ المنوفية لمطالبهم .IMG_2787

وأكد المحافظ على أن العنصر البشرى هو صانع التنمية وغايتها وأن الاهتمام بتوحيد الرؤى والمفاهيم ضرورة تطلبها المرحلة الآنية وأشار الي ضرورة تنظيم دورات تدريبية للعاملين بديوان عام المحافظة لرفع كفاءتهم الوظيفية التى تؤهلهم لتقديم الخدمة للمواطنين بشكل متميز .

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