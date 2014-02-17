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Cara Delevingne تصمم مجموعة حقائب لدار "Mulberry"

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Cara Delevingne تصمم مجموعة حقائب لدار "Mulberry" Cara Delevingne تصمم مجموعة حقائب لدار "Mulberry"

تعاونت عارضة الأزياء البريطانية Cara Delevingne مع دار "Mulberry" في تصميم مجموعة حقائب جميلة.
لم يكن هذا التعاون هو الأول من نوعه، إذ كانت cara الوجه الإعلاني للدار، كما ظهرت على منصات عروضها عدة مرات، وقد عمل الطرفان على هذا المشروع بشكل سري إلى أن أعلن عنه ليلة البارحة، وشاركت العارضة الجميلة في تقديمه. 
عرفت Cara Delevingne بستايلها الشبابي المرح، وحركاتها العفوية، وقد انعكس ذلك على تصاميم الحقائب في هذه المجموعة، والتي احتوت على حقيبة ظهر عصرية، مع أخرى مزينة بطبعات جريئة، وخيار كلاسيكي باللون الأخضر. 
شاهدي Cara Delevingne خلال عرض مجموعة حقائب من تصميمها لدار "Mulberry". 

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سيدتي