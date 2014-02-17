تألقي بأحدث تصاميم المجوهرات

بيروت- رولا زعزع عيّاد

ليست الملابس وحدها التي نسعى الى تجديدها مع كل موسم. فالمجوهرات بدورها تسحرنا بتصاميمها الغنيّة، التي تزداد جمالاً مجموعة بعد مجموعة. والدور العالمية، بدورها، تسعى مع كل تصاميم جديدة تقدّمها، الى إرضاء النساء اللواتي يبحثن عن خيارات أنيقة وجذابة. وفي أحدث مجموعة من المجوهرات، عمد المصممون الى إغناء القطع بأجمل الأحجار الكريمة، التي أضفت عليها لمسة انتعاش وحيوية تناسب أجواء الموسم القادم.

إليك أحدث ما قدمته الدور العالمية من تصاميم، اختاري منها ما يناسبك.

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