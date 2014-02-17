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أكثر من 100 قتيل في هجوم يشتبه في أنه لـ «بوكو حرام» على قرية نيجيرية مسيحية

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قتل أكثر من 100 شخص من سكان بلدة إيزجي بولاية بورنو شمال شرق نيجيريا، على يد مسلحين يشتبه في أنهم إسلاميون من جماعة «بوكو حرام»، وفق ما أعلن، الاثنين، نائب عن هذه المنطقة.

وقال النائب علي ندومي لوكالة الأنباء الفرنسية: «بحسب المعلومات التي وردتني حتى اللحظة من إيزجي، فإن 106 اشخاص بينهم امرأة مسنة قتلوا على يد المهاجمين الذين يشتبه في أنهم مقاتلون من بوكو حرام».

ووقع الهجوم، السبت، في بلدة إيزجي التي تضم غالبية من المسيحيين في ولاية بورنو حيث فرضت السلطات حالة الطوارئ منذ مايو 2013 سعيا لإنهاء تمرد «بوكو حرام» الذي حصد آلاف القتلى منذ العام 2009.

وقال «ندومي» إن «60 قتيلا تم دفنهم والباقون سيدفنون قريبا»، مشيرا إلى أن «بوكو حرام» تشن «هجمات تزداد وتيرتها ودمويتها بشكل يومي».

وروى مزارع قال إنه نجا من المجزرة بعبوره من تحت سياج منزله والزحف 40 دقيقة- أن المهاجمين فتشوا المنازل واحدا واحدا بحثا عن الذين يختبئون.

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