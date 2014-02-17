وزير الخارجية الأمريكية: موسكو تشجع «الأسد» على «المزايدة» للبقاء في السلطة

اتهم وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، الاثنين، روسيا بتشجيع الرئيس السوري بشار الأسد على «المزايدة» والبقاء في السلطة في سوريا، بعد فشل الجولة الأخيرة من المفاوضات في جنيف بين ممثلين للنظام والمعارضة في نهاية الأسبوع.

وقال «كيري» خلال مؤتمر صحفي في جاكرتا «إن النظام يمارس العرقلة، كل ما قام به هو الاستمرار في إلقاء براميل متفجرة على شعبه ومواصلة تدمير بلاده، ويؤسفني أن أقول إنهم يفعلون ذلك بدعم متزايد من إيران وحزب الله ومن روسيا».

وأضاف أن «روسيا يجب أن تكون جزءا من الحل بدل أن توزع المزيد من الأسلحة والمزيد من المساعدات (للنظام السوري)، بحيث تشجع في الواقع الأسد على المزايدة، ما يطرح مشكلة كبرى».