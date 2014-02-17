ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة حقائب السيدات بسوهاج‎

تمكن الملازم أول مصطفي شامه وبصحبته الملازم أول عمر عرفات الضابطين بوحدة الاشتباه بمديرية أمن سوهاج أثناء قيامهما بعمل كمين متحرك أمام المستشفي العسكري بشارع البحر دائرة قسم أول سوهاج، من ضبط شخصين يستقلان دراجة بخارية تحمل أرقام 6195 سوهاج ماركة هوجن، الأول يدعي محمد عبد الظاهر الشمندي 27 سنة ويقيم مدينة ناصر – دائرة قسم ثان سوهاج والثاني يدعي هاني علي أحمد علي 23 سنة ويقيم عرب الأطاولة دائرة مركز أخميم.

وتبين أن قائد الدراجة لا يحمل أي تراخيص أو أرواق ملكية الدراجة، وعثر بحوزتهما علي 2 شنطة حريمي بداخل الأولي مبلغ مالي وقدره 645 جنيهاً وبطاقة تحقيق شخصية بأسم وردة محمد أحمد عبد المقصود، والثانية بداخلها مبلغ مالي 40 جنيهاً وتليفون محمول وبطاقة تحقيق شخصية باسم أمال عبد الراضي محمد عبد اللاه، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط أعترفوا بخطف الحقائب من النساء الماره بالطرقات.

وبالكشف عن المتهمين المضبوطين تبين أن الأول مسجل شقي خطر تحت رقم 958 فئة “ب” سرقات عامة وسبق اتهامة في 10 قضايا، والثاني مطلوب في 4 قضايا.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 983 جنح قسم أول سوهاج لسنة 2014 وجاري العرض علي النيابة للتصرف.