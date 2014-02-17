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“المرأة والمشاركة فى السياسية” في ندوة بالوادي الجديد‎

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“المرأة والمشاركة فى السياسية” في ندوة بالوادي الجديد‎ “المرأة والمشاركة فى السياسية” في ندوة بالوادي الجديد‎

المرأة والمشاركة فى العملية السياسية “صورة أرشيفية”

عقد مركز إعلام الخارجة بمحافظة الوادى الجديد ندوة إعلامية بعنوان “المرأة والمشاركة فى العملية السياسية” بمقر المجلس القومى للمرأة، وذلك فى إطار الحملة الإعلامية التى ينظمها المركز تحت شعار شارك فى الانتخابات الرئاسية القادمة.

وقد حاضر في الندوة الدكتور القذافى خلف عبد الوهاب وشارك فيها عدد من عضوات المجلس القومى للمرأة وقيادات نسائية طبيعية وموظفات بالدواوين الحكومية وكذلك عضوات بجمعيات أهلية وأحزاب سياسية.

وتناولت الندوة العديد من المحاور منها التعريف بعملية المشاركة السياسية ومحدداتها و دور المرأة المصرية فى النضال السياسى على مر العصورو دور المرأة أثناء وبعد ثورة يناير والدور المطلوب من المراة فى المرحلة المقبلة والموروثات الإجتماعية التى تعيق مشاركة المرأة فى العملية السياسية.

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