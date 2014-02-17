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خبير قانوني : قفص المحاكمة الزجاجي “بدعة” أمريكية و ليست مصرية

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خبير قانوني : قفص المحاكمة الزجاجي “بدعة” أمريكية و ليست مصرية خبير قانوني : قفص المحاكمة الزجاجي “بدعة” أمريكية و ليست مصرية

الرئيس المعزول محمد مرسي

قال الدكتور أيمن سلامة خبير القانون الجنائي الدولي ، إنه لم ترغب أي من المحاكم المصرية التي تقاضي الرئيس المعزول محمد مرسي في القضايا المختلفة المحالة إليها من النيابة العامة في ، أن تضع المتهم في ذلك القفص الزجاجي المحكم، و الذي يسمح بالاتصال و التواصل مع المتهم وفق آلية فنية خاصة ، لولا ما أثاره الرئيس المعزول و الآخرين من المتهمين في ذات القضايا من “هرج و مرج” و إخلال بالنظام و مقتضيات حسن سير الدعوى، مشيرًا إلى أنها “بدعة” أمريكية وليست مصرية .

وأضاف سلامة فى تصريح لوكالة “ONA”، إنه ووفقًا لقواعد الإجراءات الاتحادية للولايات المتحدة الأمريكية لسنة 1946 و المعدلة في عام  1966 فان للمحكمة إبعاد المتهم خارج قاعة المحاكمة، و ليس خارج بنايتها إذا قام بأعمال من شأنها تعكير صفو الجلسة ، مع منحه فرصة ثانية لتحسين سلوكه و إعادته للقاعة ثانية .

وقال سلامة ، إن المحكمة العليا الأمريكية قد أقرت في عام  1970 إمكان فقد المتهم لحقه في الحضور بعد تنبيهه في المرة الأولي من إخلاله بالجلسة،  وتلافيًا لإبعاد المتهم عن قاعة المحكمة أقرت جمعية المحامين الأمريكية في عام 1968 ، بصدد المحاكمة بواسطة المحلفين، إمكانية وضع المتهم في غرفة منعزلة في قاعة المحكمة و تكون هذه الغرفة “ القفص” مزودة بجهاز اتصال سمعي و مرئي بين المحكمة و المتهم .

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أونا

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