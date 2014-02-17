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الخطوط الجوية الأثيوبية: نقوم حاليا بترتيبات لنقل ركاب الطائرة التي اختطفت

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الخطوط الجوية الأثيوبية: نقوم حاليا بترتيبات لنقل ركاب الطائرة التي اختطفت الخطوط الجوية الأثيوبية: نقوم حاليا بترتيبات لنقل ركاب الطائرة التي اختطفت

أرشيفية

أكدت شركة الخطوط الجوية الإثيوبية سلامة جميع المتواجدين على متن الطائرة التي اختطفت وأجبرت على تغيير مسار رحلتها المتوجهة إلي روما لتهبط بمطار جنيف في سويسرا.

وذكرت الشركة الاثيوبية ـ في بيان صحفي اليوم الاثنين ـ أن كافة ركاب الطائرة وطاقمها هبطوا بأمان في مطار جنيف بسويسرا، وأن الشركة تقوم حاليا بالترتيبات اللازمة لنقل ركاب الطائرة إلى روما.

وكانت قوات الامن السويسرية قد ألقت القبض على مختطف الطائرة الإثيوبية الذي طلب حق اللجوء السياسي إلي سويسرا.
> يذكر أن رحلة الطائرة الإثيوبية كانت متجهة من أديس أبابا إلى العاصمة الإيطالية (روما)، في الرحلة رقم “إي تي – 702″، عندما تعرضت للاختطاف.

أ ش أ

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