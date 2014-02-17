حرس الحدود يضبط 8 طن بانجو قبل تهريبها بمركب صيد بخليج السويس

تمكنت قوات حرس الحدود المتمركزة بخليج السويس برأس صدر من إحباط تهريب كمية كبيرة بحمولة تزن 8 طن من نبات البانجو المخدر عن طريق مركب صيد .

وقال مصدر عسكري أن مكتب حرس حدود الجيش الثالث كان تلقي بداية الأسبوع معلومة تفيد باستعداد بعض الخارجين عن القانون من تجار المواد المخدرة من الاستعدادا لتهريب كمية كبيرة من نبات البانجو المخدر عن طريق مركب صيد بخليج السويس بمنطقة رأس صدر بطريق السويس – جنوب سيناء .

على الفور تم إخطار قوات تأمين حرس الحدود وتم تشديد الرقابة على الشاطئ أمس الأحد، حيث اشتبهت القوات بمركب صيد بالخليج قبل مدينة رأس صدر بـ 11 كيلو وتقترب من الشاطئ وتقوم بانزال أجولة، حيث تم إطلاق نار علي المشتبه فيهم الذى فروا هاربين إلى عرض البحر .

وأضاف المصدر أن القوات قامت بضبط الأجولة التى تركها المهربين، حيث تبين بفحصها أنها بداخلها عدد كبير من لفافات من نبات البانجو المخدر يزن 8 طن، تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لتولى التحقيقات.