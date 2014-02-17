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هيئة الموانئ : وصول 55 ألف طن بضائع وبوتاجاز لموانئ السويس

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هيئة الموانئ : وصول 55 ألف طن بضائع وبوتاجاز لموانئ السويس هيئة الموانئ : وصول 55 ألف طن بضائع وبوتاجاز لموانئ السويس

أرشيفية

قال اللواء بحري حسن فلاح رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر أن موانئ السويس استقبلت صباح اليوم الأثنين ما يزيد عن 55 ألف طن بضائع بمختلف المجالات ، موضحا أن ميناء الزيتيات البحري ستقبل صباح اليوم 6500 طن بوتجاز سائل على متن السفينة ” MASR JAZZ ” .

أضاف رئيس الهيئة فى بيان اعلامي أن ميناء الأدبية استقبل 48 ألف طن خردة حديد قادمة من شرق أسيا على متن السفينة ” ASBERANG ” ووصلت العبارة ” ANDOS” وعلى متنها 12 ألف طن بضائع ، كما وصلت السفينة ” ROS GARD ” وعلى متنها 120 شاحنة تركيا من ميناء ضبا السعودي ، وغادرة العبارة ” NOOR ” على متنها 5 ألف طن إلى .

أشار رئيس الهيئة أن الحركة الملاحية عادة مرة أخري إلى ميناء الغردقة البحري بعد توقفها لمدة 24 ساعة بسبب ارتفاع الامواج إلى 4 متر وسرعة الرياح إلأى 28 عقدة .

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