إصابة 3 مجندىن شرطة ببورسعيد في حادث مروري

أصيب 3 من مجندى الشرطة ببورسعيد فى حادث مرورى نتيجة اصطدام سيارة ربع نقل بسيارة الشرطة أثناء الخدمة الدورية لهم.

تلقى اللواء محمد الشرقاوى، مدير أمن بورسعيد بلاغاً من مديرية الشؤن الصحية يفيد تعرض 3 من مجندى الشرطة للإصابة فى حادث اصطدام سيارة ربع نقل بسيارة مأمورية “بوكس شرطة” أثناء الخدمة الدورية لتأمين المرور على طريق دمياط، وذلك بمنطقة أمام شركة بتروبل.

وقد تم نقل الجنود المصابين إلى مستشفى بورسعيد العسكرى وهم شوكت محمد 30 سنة مصاب بنزيف بالمخ وفى غيبوبة تامة وزكى على 24 سنة وهيثم عبد اللطيف 25 سنة وحالتهم مستقرة.