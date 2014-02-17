أخبار عاجلة

بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا -
فيديو| أحمد الشيخ: أنا أكثر شخص حزين على ضياع ركلة الجزاء أمام الأهلي -
اليوم.. أولى جلسات محاكمة فرد أمن مدرسة دولية متهم بهتك عرض طفل -
أضرار وفوائد الكافيين -
عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
محامي مغتصب "طفلة البامبرز": أستند إلى كون موكلي مريض نفسي لتخفيف العقوبة -
ريهام سعيد تتعرض للضرب في الفيوم (فيديو) -
أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

إصابة 3 مجندىن شرطة ببورسعيد في حادث مروري

Google+ Print
إصابة 3 مجندىن شرطة ببورسعيد في حادث مروري إصابة 3 مجندىن شرطة ببورسعيد في حادث مروري

صورة أرشيفية

أصيب 3 من مجندى الشرطة ببورسعيد فى حادث مرورى نتيجة اصطدام سيارة ربع نقل بسيارة الشرطة أثناء الخدمة الدورية لهم.

تلقى اللواء محمد الشرقاوى، مدير أمن بورسعيد بلاغاً من مديرية الشؤن الصحية يفيد تعرض 3 من مجندى الشرطة للإصابة فى حادث اصطدام سيارة ربع نقل بسيارة مأمورية “بوكس شرطة” أثناء الخدمة الدورية لتأمين المرور على طريق دمياط، وذلك بمنطقة أمام شركة بتروبل.

وقد تم نقل الجنود المصابين إلى مستشفى بورسعيد العسكرى وهم شوكت محمد 30 سنة مصاب بنزيف بالمخ وفى غيبوبة تامة وزكى على 24 سنة وهيثم عبد اللطيف 25 سنة وحالتهم مستقرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا