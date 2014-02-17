تدشين الجيل الجديد من سيارات الإسعاف في دبي

دشن سعادة عيسى الميدور رئيس مجلس ادارة مؤسسة دبي لخدمات الاسعاف الجيل الجديد من سيارات الاسعاف الذي أطلقته المؤسسة مؤخرا في صورة جديدة وألوان متنوعة تدل على درجة وخطورة المرض وحالة المريض الذي تحمله.

حضر التدشين كل من خليفة الدراي المدير التنفيذي ومدير ادارة الدعم المؤسسي وعيسى الغفاري مدير ادارة الشؤون الطبية وعمر السقاف من الفنية وعيسى رضا رئيس قسم الشؤون الادارية وشركة هورتن الأميركية لتجهيز سيارات الاسعاف وشركة الطاير للسيارات .

وأكد الميدور أن أسطول المركبات المطورة يعزز قدرات المسعفين على سرعة الاستجابة بما يدعم الكفاءة ويرسخ مفاهيم الشمولية والجودة وسرعة انجاز الخدمة عند أعلى مستويات التميز والكمال.

وأشار الى أن التدشين يأتي استجابة للتوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " بتحديث الامكانات وتعزيز القدرات وربط كل البيانات بالحاسب الالي واطلاق خدمات الحكومة الذكية الكاملة خلال العام المقبل من جانبه ذكر خليفة الدراي ان الاستمرارية في العمل الاسعافي تحتم التطوير المستمر لمواكبة تسارع الاحداث وتقدم الخدمات على مستوى العالم ومحاولة تأمين المريض والحرص على سلامته دوما بالاستفادة من الدقائق الذهبية التي تسبق نقله الى المستشفى او تسليمه للطبيب.

وأشار الى التحديث المتواصل للمعدات والمركبات وتأهيل الكوادر واستيعاب المتطلبات التي ياتي بها التطور الطبيعي والنمو المتسارع لدبي الامارة والمدينة وللامارات بشكل عام.

ولفت الى أن هذه المعطيات تتطلب مرونة عالية في كيفية الاستجابة حتى ترقى الخدمات بما يرضى الطموحات في توفير خدمة اسعافية متقدمة ومتميزة لكل مواطني و ضيوف وسياح وسكان دبي .

وأوضح أن السيارات الجديدة وعددها ست من نوع فورد ترفع العدد الاجمالي لمركبات المؤسسة وآلياتها الى/ 195 / وكل منها مزود باجهزة حديثة لعلاج اصابات الحوادث ومتابعة حالات الطوارئ والامراض الخطيرة وأجهزة تنقية هواء قادرة على حماية المرضى من الفيروسات وتمنع انتقال العدوى..مشيرا إلى أن السيارات مصنعة من مواد خام حديثة مضادة للصدمات وسهلة التنظيف.

وأفاد أن المؤسسة تعمل على زيادة عدد سياراتها بما يتناسب مع التوسعات السكانية والعمرانية والجغرافية للإمارة..مؤكدا أن اضافة هذا العدد من السيارات يوفر خدمات الاسعاف في انحاء الإمارة كافة بما فيها الطرق الخارجية..مؤكدا أن المؤسسة اعدت اطقم اسعاف مدربة على أعلى مستوى للعمل على السيارات الجديدة.

وقال إن المؤسسة تضم إدارة تدريب داخلية والمدربين العاملين فيها تلقوا تدريباتهم في اوروبا وكندا وامريكا ونقلوا الخبرات الخارجية إلى دبي.

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