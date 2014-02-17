ضبط 3 قطع سلاح خلال حملة أمنية بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج في مجال ضبط الأسلحة النارية الغير مرخصة والذخائر من ضبط 3 قطع سلاح ناري غير مرخص حيث تم ضبط بندقية آلية عيار 7.62 × 39 تحمل رقم 77119 علي غطاء الأجزاء وآخر 177119-65-66 علي جسم السلاح بحيازة المتهم محمود حشمت أمين سالم سن 27 عامل – ويقيم الجزيرة بندر جرجا.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 333 إداري قسم جرجا لسنة 2014 و عدد “2″ فرد روسي محلي الصنع وكذا عدد “2″ خزينة لبندقية آلية حيازة المتهم / إبراهيم وادي أبو الوفا عبد الكريم سن 20 طالب – ويقيم دائرة مركز دار السلام – تحرر عن ذلك المحضر رقم 481 إداري مركز دار السلام لسنة 2014