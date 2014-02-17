اعتقال مختطف الطائرة الإثيوبية بسويسرا.. وخروج ركابها بسلام

هبطت في مطار جنيف، صباح الاثنين، طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية (آي.تي 702)، بعد تحويل مسار رحلتها المقررة من أديس أبابا إلى روما لتهبط في جنيف بعد اختطافها.

وأكد المتحدث باسم مطار جنيف، يرتراند ستامفلي، أن مختطف الطائرة التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية تم اعتقاله، غير أن السلطات الأمنية في سويسرا لم تكشف عن هوية الخاطف ولا مطالبه أو دوافعه حتى الآن.

ونقلت وكالة الأنباء السويسرية عن المتحدث «أن جميع ركاب الطائرة قد خرجوا بسلام من الطائرة المختطفة»، وقالت إن مطار جنيف مازال مغلقًا حتى إشعار آخر.

كانت الطائرة الإثيوبية من طراز بوينج 767، متجهة من أديس أبابا إلى العاصمة الإيطالية روما، في الرحلة رقم «إي تي - 702»، عندما تعرضت للاختطاف.

وأعلنت شركة الخطوط الجوية الإثيوبية، الاثنين، أن إحدى طائراتها اختطفت وأجبرت على التوجه إلى مطار جنيف في سويسرا.

وقالت الشركة في بيان لاحق إن الطائرة حطت في مطار جنيف الدولي وإن كل المسافرين على متن الطائرة وأفراد الطاقم بخير.