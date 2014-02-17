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أمين عام التعاون الإسلامي يهنئ قيادات لبنان بتشكيل الحكومة الجديدة

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أمين عام التعاون الإسلامي يهنئ قيادات لبنان بتشكيل الحكومة الجديدة أمين عام التعاون الإسلامي يهنئ قيادات لبنان بتشكيل الحكومة الجديدة

إياد أمين مدني

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد أمين مدني عن تهانيه لكل من ميشال سليمان رئيس لبنان ورئيس تمام سلام والقيادات السياسية اللبنانية بمناسبة التوافق على تشكيل “حكومة المصلحة الوطنية الجامعة” والتي ستعمل على خلق أجواء إيجابية من شأنها دعم الأمن والاستقرار والتنمية في لبنان، وذلك في إطار وحدة هذا البلد وازدهار شعبه والحفاظ على مميزاته الخاصة التي تجعل منه نموذجا للتعايش السلمي بين جميع أطيافه.

وجدد مدني – في بيان وزعته المنظمة اليوم الاثنين – استعداد منظمة التعاون الإسلامي لتسخير كل إمكانياتها في سبيل مساندة لبنان والحفاظ على هويته التاريخية المستقلة.

أ  ش  أ

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