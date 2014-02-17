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إخماد حريق محدود بمخزن بشبين القناطر في القليوبية‎

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إخماد حريق محدود بمخزن بشبين القناطر في القليوبية‎ إخماد حريق محدود بمخزن بشبين القناطر في القليوبية‎

أرشيفية

أخمدت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية حريق شب بمحل بشارع بورسعيد بشبين القناطر.

تم اخطار اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية بالواقعة ، وعلي الفور انتقلت قيادات الحماية المدنية وتم السيطرة على الحريق واخماده ومنع امتداده للأماكن المجاورة .

تبين بالفحص نشوب الحريق بمحل على مساحة 20 متر تقريباً يستخدم كمخزن ألواح أسفنج ملك محمد ابراهيم سعيد مصطفى -33 سنة- وأتت النيران على كمية كبيرة من الأسفنج ، ولم ينتج عن الحريق ثمه اصابات أو خسائر بالأرواح.

وبسؤال مالك المخزن ردد ذات المضمون وعلل سبب الحريق ماس كهربائى ادى لنشوب الحريق ولم يتهم أحد بالتسبب فى نشوبه جنائيا ، فتم التحفظ على مكان الحريق ، وأخطرت الأدلة الجنائية لاتخاذ شئونها ،وكلفت إداره البحث الجنائى بالتحري عن الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 1812 ادارى مركز شبين القناطر لسنة 2014 ، وجارى العرض على النيابة العامة لتولي التحقيق.

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