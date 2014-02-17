الأرصاد: تحسن الأحوال الجوية اليوم والعظمى على القاهرة 20 درجة



> يتوقع خبراء الأرصاد أن تتحسن الأحوال الجوية بداية من اليوم، ويسود طقس شتوى مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد، وأقصى جنوب سيناء نهارا شديد البرودة ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا، على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة.

وتسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة 20 درجة مئوية والصغرى 10 درجات وتبلغ العظمى على الإسكندرية 19 درجة مئوية، والصغرى 11 درجة بينما تصل العظمى على أسوان 26 درجة مئوية، والصغرى 13 درجة.