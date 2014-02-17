4 وزراء يفتتحون مؤتمر مستقبل الاستثمار أهم الأخبار المتوقعة

القاهرة: يفتتح وزراء الكهرباء والبترول والطيران والبيئة مؤتمرا بعنوان "مستقبل ‏وفرص الاستثمار فى الطاقة الجديدة والمتجددة"، والذى يعقد على مدى يومين، بحضور خبراء الطاقة فى ‏مصر والشركات العاملة فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وممثلى البنوك ‏والمستشار التجارى للسفارة الأمريكية والمستشار الاقتصادى لسفارة اليابان.‏

القاهرة: تشهد وزيرة الصحة والسكان الدكتورة مها الرباط إطلاق الخطة القومية للإسراع فى وتيرة خفض معدلات وفيات الأمهات والأطفال، بحضور كبار مسئولى الهيئات التابعة للأمم المتحدة وعدد من الوزراء وممثلى الهيئات وقيادات وزارة الصحة والسكان.

القاهرة: يعقد رئيس اللجنة الأولمبية المصرية المستشار خالد زين، مؤتمرًا صحفيًا يتحدث فيه عن الرياضة فى مصر وخطاب اللجنة الأولمبية الدولية الأخير الذى يطالب بالالتزام بالقوانين الدولية وعدم إجراء انتخابات الأندية.

القاهرة: يعقد رئيس مهرجان الدراما العربية محمد عرب، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل الدورة الأولى لمهرجان الدراما العربية، والذى سينطلق يوم 30 مارس المقبل، تحت رعاية وزراتى السياحة والثقافة وهيئة تنشيط السياحة.

القاهرة: تنظم مؤسسة مستشفى سرطان الأطفال 57357 يوما لسوق المال بمسرح المستشفى، وذلك فى إطار بحث ودعم سبل التعاون بين المستشفى ومشروعاتها المستقبلية والمستثمرين بالسوق المصرية المالية.

القاهرة: يشارك مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وممثلون عن الأزهر الشريف والكنائس المصرية فى احتفال جمهورية كوسوفا بالعيد الوطنى السادس لاستقلالها، بحضور عدد من الرموز الوطنية المصرية والإسلامية ولفيف من الوزراء والسفراء ورجال الفكر والثقافة والإعلام والفن.

باريس: بدء اجتماعات لجنة التشاور السياسى بين وزارتى خارجية السودان وفرنسا، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائى فى مختلف المجالات ومناقشة القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأوضاع فى أفريقيا الوسطى ومنطقة الساحل.

الجزائر: يبدأ وزير الشئون الخارجية الفنلندى ايركى توميوجا، زيارة إلى الجزائر تستغرق ثلاثة أيام، يلتقى خلالها نظيره الجزائرى رمضان لعمامرة بهدف تعزيز العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات.

أديس أبابا: يصل الرئيس السودانى عمر البشير إلى إثيوبيا للمشاركة فى احتفالاتها بذكرى "يوم التحرير" المقامة فى عاصمة إقليم التقرار "مقلى" المتاخمة لولاية القضارف السودانية، وذلك تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الإثيوبى هايلى مريام ديسالين.

باريس: بدء أعمال اجتماعات الدورة الـ13 للجنة الوزارية الكويتية الفرنسية المشتركة للتعاون الاقتصادى والصناعى التى تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس وتستمر يومين.

فيينا: يناقش خبراء الطاقة الذرية الدوليين فى اجتماعهم بالعاصمة النمساوية فيينا وعلى مدار أربعة أيام كيفية بناء الثقة والتفاهم الدولى لمواجهة خطر تسرب الإشعاعات النووية فى ضوء حادث فوكوشيما فى عام 2011.

طرابلس: يحتفل الشعب الليبى بالذكرى الثالثة لثورة السابع عشر من فبراير التى ثار فيها الليبيون ضد نظام معمر القذافى السابق الذى استمر مدة أربعة عقود.

بانجي: يبدأ وفد من عشرة أعضاء من البرلمان الفرنسى زيارة إلى جمهورية إفريقيا الوسطى، تترأسه رئيسة لجنة العلاقات الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية إليزابيث جيجو، ويلتقى بمسئولى العملية العسكرية الفرنسية "سنجاريس"، بالإضافة إلى عدد من المسئولين الإنتقاليين فى أفريقيا الوسطى وفى مقدمتهم الرئيسة كاثرين سامبا-بانزا.

فيينا: يفتتح وزير خارجية النمسا سباستيان كورتس، أعمال مؤتمر دولى رفيع المستوى لمكافحة الاتجار بالبشر، والذى يستمر على مدار يومين، بحضور عدد كبير من السياسيين الأوروبيين والخبراء وممثلى عدد من المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدنى

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