طائرة تركية تقلع من مطار الأقصر وعلى متنها جثمان لاعب التايكوندو

غادرت مطار الأقصر الدولى إلى تركيا طائرة تحمل جثمان لاعب البعثة التركية المشاركة فى بطولة الأقصر الدولية للتايكوندو، الذى لقى حتفه الأحد , ليدفن فى بلاده.

كان اللاعب بالبعثة التركية المشاركة فى بطولة الأقصر الدولية للتايكوندو توفى صباح أمس الأحد، فيما أكد على سأجر كاب، نائب رئيس اتحاد للتايكوندو، بالبعثة التركية, أن وفاة اللاعب التركى سيتيهان أكباليك,هى قضاء وقدر، وإرادة الله أن يعود اللاعب وحيدا إلى تركيا فئ تابوت وبدون البعثة التركية المشاركة فى بطولة الأقصر.

وأضاف سأجر المتواجد بالأقصر والذى ظهرت عليه علامات الحزن والأسى، أنه لاتوجد أى شبهة جنائية فى وفاة اللاعب، وأن التقرير الطبى، أكد عدم وجود أى كدمات أو إصابات فى جسد اللاعب المتوفى الذى تعرض لسكتة قلبية حادة حسب الطب الشرعى.

وقدم سأجر الشكر لكل المسئولين بالبطولة وللواء أحمد الفولى رئيس الاتحاد المصرى ونائب رئيس الاتحاد الدولى ولقيادات محافظة الأقصر على الاهتمام بالأمر مؤكدا على عدم وجود تقصير من الجانب المصرى ,الذى تعاون بشكل كامل مع البعثة التركية.

وأشار سأجر إلى أن اللاعب الفقيد يلعب لنادى أولى شترتما بأنقرة وولد فى 26 أغسطس 1993 فى مدينة أزمير.

فى بطولة الأقصر الدولية قد خاض ثلاث مباريات وفى المباراة الرابعة كان يواجه السلوفينى بانتر جور وكانت المباراة تسير بصورة طبيعية , وخلال الجولة الثالثة كانت النتيجة التعادل 4 \ 4 وأثناء تواجد اللاعب فى ركن البساط سقط فجأة وبدون أى التحام مع اللاعب السلوفينى لينفذ قضاء الله.

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