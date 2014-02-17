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وفاة حالة اشتباه في ” H1N1″ وحجز أربعة وخروج 3حالات ونتائجهم سلبية ‎بكفر الشيخ

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وفاة حالة اشتباه في ” H1N1″ وحجز أربعة وخروج 3حالات ونتائجهم سلبية ‎بكفر الشيخ وفاة حالة اشتباه في ” H1N1″ وحجز أربعة وخروج 3حالات ونتائجهم سلبية ‎بكفر الشيخ

إنفلونزا الخنازير

أكد مصدر طبي أنه توفي محي الدين عبدالقادر أحمد 52سنة اشتباه بـ “H1N1″ ولم ترد نتيجة ساحاته التي تم سحبها أمس و تم حجزه بقسم العزل بتاريخ 16 فبراير 2014 وحول للعناية بمستشفى كفر الشيخ العام.

وأضاف المصدر انه تم تحويل سامح المصري 26 سنة اشتباه في “H1N1″ لمستشفى الحمايات، وتوجد حالتين اشتباه بقسم العزل بمستشفى كفر الشيخ العام منهم السيد السعيد حامد 7شهور ابن شقيق حامد” كاتب الإستقبال” الذي وردت نتيجة ساحاته سلبية وعاد لمنزله ليتم حجز ابن شقيقه .

كما تم تحويل محمد جمعه 4شهور من مستشفى الحامول المركزية لمستشفى كفر الشيخ العام والتي حولته لمستشفى العبور للتأمين الصحي وخرج من المستشفى 3حالات تم حجزها الإسبوع الماضي كحالات اشتباه ووردت نتيجة الساحات سلبية من الإصابة بـ “H1N1″.

جدير بالذكر أنه وردت نتيجة الساحات لجميع من تم حجزهم قبل ذلك وكانت نتيجة الساحات سلبية بما فيهم رشا القزاز 36سنة التي توفت عقب دخولها المستشفى بيومين وتبين أن سبب الوفاة التهاب حاد في الجهاز التنفسي وتوقف في عضلة القلب ولم تكن مصابة بـ “H1N1″

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