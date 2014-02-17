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السبت.. وزارة البيئة تستضيف احتفالات يوم النيل

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السبت.. وزارة البيئة تستضيف احتفالات يوم النيل السبت.. وزارة البيئة تستضيف احتفالات يوم النيل

ينظم المنتدى الوطنى لنهر النيل بالتعاون مع المنتدى المصرى للتنمية المستدامة، احتفالية يوم النيل التى توافق 22 فبراير من كل عام٬ تزامنا مع احتفالات كل دول الحوض بهذا اليوم، وذلك بيت القاهرة التاسعة صباح يوم السبت المقبل.

وأكد الدكتور عماد الدين عدلى رئيس المنتدى المصرى للتنمية المستدامة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أمس الأحد أنه يأتى لقاء هذا العام تحت عنوان "نهر النيل.. الأهداف والتحديات" بهدف مناقشة أهم القضايا الحرجة التى تواجه نهر النيل وكيفية الوصول إلى تعزيز الفهم المشترك للآثار المترتبة ومتعددة الجوانب على إدارة المياه والتنمية فى إطار تنمية مستدامة لموارد النهر من خلال القطاعات المختلفة، بما فى ذلك المجتمع المدنى والمنظمات غير الحكومية والعاملين فى مجال الموارد المائية وصانعى السياسات.

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مصر 365