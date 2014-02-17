اليوم.."الأطباء" يواصلون الإضراب الجزئى اعتراضا على قانون "الحوافز"

يواصل الأطباء إضرابهم الجزئى عن العمل فى مستشفيات وزارة الصحة على مستوى الجمهورية اليوم الاثنين، التزاماً بقرار الجمعية العمومية الأخير بالإضراب يومى الاثنين والأربعاء من كل أسبوع طوال شهر فبراير الجارى، اعتراضا على تطبيق قانون الحوافز البديل عن الكادر.

ويسرى الإضراب على جميع المستشفيات والهيئات التابعة لوزارة الصحة، من مستشفيات تعليمية وعامة ومركزية ومؤسسات علاجية ومستشفيات أمانة المراكز المتخصصة والتأمين الصحى وجميع المراكز والوحدات الصحية، وعلى جميع الخدمات الطبية غير العاجلة، مثل العيادات الخارجية والعمليات غير الطارئة وما يماثلهما.

ولا يشمل الإضراب، المستشفيات الجامعية ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة، ولا الخدمات الطبية العاجلة والملحة بجميع أنواعها، مثل الطوارئ والعمليات الطارئة والغسيل الكلوى والرعاية المركزة والحروق والحضانات والحميات وأى خدمة طبية عاجلة أخرى، ولا على التطعيم أو استخراج شهادات الميلاد أو الوفاة.