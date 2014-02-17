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السفارة المصرية في واشنطن توضح للدوائر السياسية والإعلامية الأمريكية الحرب ضد الإرهاب

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السفارة المصرية في واشنطن توضح للدوائر السياسية والإعلامية الأمريكية الحرب ضد الإرهاب السفارة المصرية في واشنطن توضح للدوائر السياسية والإعلامية الأمريكية الحرب ضد الإرهاب

قامت السفارة المصرية في واشنطن بتوزيع تقرير عن حرب ضد الإرهاب على مسئولي الإدارة الامريكية وأعضاء الكونجرس ووسائل الإعلام والدوائر البحثية الأمريكية ، وذلك في محاولة لتقديم صورة حقيقية عن الحملة التي تشنها الجماعات المتطرفة ضد الشعب المصري .

وشمل التقرير ، الذي أعدته السفارة المصرية في واشنطن ، عرضا لسلسلة الهجمات الإرهابية التي استهدفت مدنيين وقوات الجيش والشرطة سواء في سيناء أو القاهرة أو المحافظات الأخرى ؛ مما أسفر عن استشهاد مئات من المصريين وما يزيد عن 350 جنديا وضابطا من قوات الجيش والشرطة منذ إعلان خارطة الطريق في يوليو من العام الماضي .

وأكد التقرير أن هدف هذه الجماعات هو عرقلة جهود مصر للانتقال إلى نظام ديموقراطي خاصة مع قرب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال الأشهر القادمة .
> وطالبت السفارة من حلفاء وشركاء مصر حول العالم خاصة الولايات المتحدة بالوقوف إلى جانب الشعب المصري خلال هذه المرحلة التي تمر بها البلاد .
> أ ش أ

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