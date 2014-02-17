كيف احتفل مشاهير العالم بعيد العشاق هذا العام؟

احتفل مشاهير العالم بعيد العشاق كما احتفل كلّ عشاق العالم به؛ فالحبّ يجتاح قلب كلّ إنسان بلا توقّف أمام هوية الشخص ووطنه، وبلا تمييز بين شخص مشهور وآخر غير مشهور. فالمشاعر والأحاسيس هي ما لا يستطيع الإنسان التحكّم به.

لذلك احتفل أهمّ مشاهير العالم بهذا العيد كلٌّ على طريقته، فمنهم من احتفل مع الحبيب، ومنهم من كان بعيداً عنه، وآخرون كانوا بلا حبيب، وإن تلقوا المعايدات برغم ذلك.

وبالنسبة إلى العائلة الملكية البريطانية، لم يظهر أبداً أنّ عيد العشاق من أهمّ انشغالاتها، رغم أنّ الثنائي William وKate حصلا على لقب أفضل ثنائيّ رومانسيّ لهذا العام، إذ توّجهتKate Midelton إلى غرفة الرسم التي أنشأتها لمعالجة الكثير من مشاكل القاصرين النفسية، حيث كان مقرراً منذ حوالى شهر أن تُمضيKate هذا اليوم فيها.

أما زوجها الأمير William فأمضى هذا اليوم في مساعدة المتضررين من فيضان نهر "ثامس" في إنكلترا، حيث نقل أكياس الرمل لسدّ الفيضان، بمؤازرةٍ من أخيه الأمير Harry.

Kim Kardashian لم تسمح للمسافات بينها وبين خطيبها Kanye West أن تكون حاجزاً أمام الاحتفال بعيد العشاق، فشوهدت في مطار لوس أنجلوس مع ابنتها North، وهي تستقلّ طائرة متّجهة إلى الساحل الشرقي للقاء خطيبها.

أمّا عائلة Obama الرئاسية الأمريكية فكان احتفالها بالعيد بسيطاً جداً، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ قامتMichelle بنشر صور لها ولزوجها الرئيس على موقع إنستغرام، وهما يتعانقان، مرفقة بعبارة: "مرحباًBarack سأبقى دائماً حبيبتك، وعيد عشاق سعيد".

Beyonce التي تملك كلّ ما تحتاج، كانت "عيديّتها" من شريكها Jay Z ثمينة جداً، إذ أهداها سواراً من ماركة فخمة جداً، وهو عبارة عن مزيج من معدنين.

ومن المشاهير الذي كان يوم عيد العشاق بالنسبة إليهم ذكرى لا تُنتسىChristina Aguilera، التي أعلنت خطوبتها من Matthew Rutlerمدرب برنامجThe Voice . وقد نشرت المغنية صورة لها ولخطيبها، وهما يُمسكان ببعضهما البعض، فيما بدا خاتم الخطوبة الضخم في يدChristina.

أما مقدمة البرامج Lauren Conrad فكان العيد حميمياً جداً بالنسبة إليها، وظهر في الصورة التي نشرتها على موقع إنستغرام لها ولحبيبها William Tell طالب الحقوق، وهما يتعانقان مع عبارة منها: "عيد حب سعيد يا حبيبي المفضّل.....أحبك يا غالي".

وبالنسبة إلى العازبات مثل Miley Cyrus و Taylor Swift، وإن لم يكن لهنّ شريك في حياتهنّ، فهذا لا يعني أنهنّ لم يتلقين المعايدات، بل عُرض على البعض منهنّ علاقة حبّ، كتلك العروضات التي تقدّم بها عدد من المشاركين في الألعاب الأولمبية في مدينة "سوتشي" الروسية. وقد تلقتMiley دعوة من الرياضي Gus Kenworthy الحائز على ميدالية فضيّة مع عبارة تقول: "Miley هل تقبلين أنا أشاركك عيد الحب"، فيما تلقتTaylor من اللاعب Gus Kenworthy الحائز على ميدالية برونزية السؤال نفسه.

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