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«مادورو» يطرد 3 موظفين قنصليين أمريكيين من فنزويلا

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أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، طرد 3 موظفين قنصليين أمريكيين من فنزويلا.

ونظم آلاف من أنصار الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، مسيرات في وسط العاصمة «كراكاس»، السبت، في استعراض للقوة السياسية بعد مقتل 3 في أعمال عنف شابت مظاهرات احتجاجية، الأسبوع الماضي.

وتجمع مئات المحتجين في الجزء الشرقي من العاصمة لمطالبة الرئيس بالاستقالة، والتنديد به بسبب القمع السياسي، وتفاقم مشكلات الحياة اليومية مثل التضخم ونقص المنتجات الأساسية وتفشي الجريمة.

ويتهم «مادورو» معارضيه بالسعي للانقلاب عليه في تكرار للأحداث التي جرت في البلاد، 2002، حين أدت احتجاجات عارمة إلى انقلاب أطاح بالرئيس الراحل، هوجو تشافيز، لفترة قصيرة، لكن لا توجد علامات على أن الاضطرابات الحالية ستطيح بـ«مادورو».

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