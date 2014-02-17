والدة زينة: "أنا أسفة إنى مسمعتكيش وأنتى بتنادى إلحقينى يا ماما"

قالت أم الطفلة زينة، ضحية جارها وابن حارس العقار، الذى تقطن فيه، حيث استدرجاها إلى سطح المنزل، وحاولا اغتصابها ثم ألقاها من السطح لتلقى حتفها، قائلة "أنا (مبطنة) السرير عشان دماغها متتخبطش تقوم تقع من الارتفاع ده".

وطالبت أم الطفلة خلال لقاء خاص لبرنامج "مصر الجديدة " الذى يقدمه الإعلامى معتز الدمرداش عبر فضائية "الحياة 2"، الرئيس عدلى منصور أو الرئيس القادم لمصر بتغيير المادة الخاصة بمعاقبة جرائم الأحداث، وإجراء عقوبة الإعدام على من تسول له نفسه ويقم بقتل أو اغتصاب طفل.

بكت أم الطفلة زينة، ضحية جارها وابن حارس العقار، الذى تقطن فيه، حيث استدرجاها إلى سطح المنزل وحاولا اغتصابها، ثم ألقاها من السطح لتلقى حتفها قائلة "أنا أسفة يا زينة إنى مسمعتكيش وأنتى بتنادى عليا" إلحقينى يا ماما وأنتى فى إيديهم"، مؤكدة أنها ماتت مظلومة.