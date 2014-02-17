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غدا.. مجلس كنائس مصر يحتفل بمرور عام على تأسيسه

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غدا.. مجلس كنائس مصر يحتفل بمرور عام على تأسيسه غدا.. مجلس كنائس مصر يحتفل بمرور عام على تأسيسه

يحتفل مجلس كنائس بمناسبة مرور عام على تأسيسه، غدا الثلاثاء، بالمركز الثقافى القبطى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور ممثلى ورؤساء الكنائس المصرية.

ويضم المجلس العائلات والكنائس الخمس، وهم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنائس الأرثوذكسية الشقيقة فى مصر، والطائفة الإنجيلية (الكنائس الإنجيلية)، والكنيسة الكاثوليكية، كنيسة الإسكندرية للروم الأرثوذكس، والكنيسة الأسقفية.

والمجلس هو هيئة كنسية يعمل على خدمة الكنائس الأعضاء والوطن، وهو لا يعمل فى السياسة ولا يتدخل فيها، والكنائس الأعضاء فى هذا المجلس كنائس مُستقلة فى ذاتها، وفى نظامها، وعقائدها، والمجلس يتعاون مع المجالس المسكونية المسيحية والمتفق عليها حالياً من الجميع، وهى مجلس الكنائس العالمى، مجلس كنائس الشرق الأوسط، مجلس كنائس أفريقيا.

وهدف المجلس هو تعميق المحبة وحياة الشركة والتعاون بين الكنائس بكل مذاهبها فى مصر، والسعى نحو وحدتها، تدعيم العمل المسيحى وخدمة الوطن تحت مظلة المواطنة المصرية الأصيلة.

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مصر 365

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